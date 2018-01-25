В Кыргызстане сменился директор Республиканского училища олимпийского резерва (РУОР) имени Ш.Сыдыкова. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Фото из архива ГАМФКиС. Кадырбек Эргешов

В течение года РУОР возглавлял Женишбек Кызалаков. Ему на смену пришел из Cпециализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) «Тайманбас» Кадырбек Эргешов.

Директором СДЮШОР «Тайманбас» стал Алмазбек Касенов, до того руководивший Дирекцией по олимпийским видам спорта (ДОВС). Касенова в ДОВС сменил Жоомарт Шамканов, трудившийся главой Дирекции по неолимпийским видам.