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Спорт

В Кыргызстане сменился директор Республиканского училища олимпийского резерва

В Кыргызстане сменился директор Республиканского училища олимпийского резерва (РУОР) имени Ш.Сыдыкова. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

из архива ГАМФКиС
Фото из архива ГАМФКиС. Кадырбек Эргешов

В течение года РУОР возглавлял Женишбек Кызалаков. Ему на смену пришел из Cпециализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) «Тайманбас» Кадырбек Эргешов.

Директором СДЮШОР «Тайманбас» стал Алмазбек Касенов, до того руководивший Дирекцией по олимпийским видам спорта (ДОВС). Касенова в ДОВС сменил Жоомарт Шамканов, трудившийся главой Дирекции по неолимпийским видам.
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