12:03
-4
USD 68.11
EUR 83.17
RUB 1.21
Спорт

Сборная КР по греко-римской борьбе победила в командном зачете чемпионата Азии

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе победила в командном зачете чемпионата Азии. Об этом сообщил Объединенный мир борьбы.

Турнир прошел 27-28 февраля в Бишкеке с участием спортсменов из 16 стран. Хотя бы одну медаль выиграли 10 из них. По числу золотых наград в лидеры вышли иранцы, трижды поднимавшиеся на верхнюю ступень пьедестала. По общему числу медалей (восемь) кыргызстанцам не было равных.

Суммировав результаты, показанные спортсменами всех 10 весовых категорий, организаторы представили итоговый командный зачет. Первое место заняла сборная Кыргызстана (157 очков), на втором Казахстан (156 очков), на третьем – Узбекистан (148 очков).

Наши «греко-римляне» стали лучшими в командном зачете ЧА впервые в истории. Ранее их наивысшим достижением было второе место на чемпионатах в 2007-м и 2014 году.
Ссылка:
просмотров: 541
Версия для печати
Материалы по теме
Рекорд: у кыргызстанцев восемь наград на чемпионате Азии по греко-римской борьбе
Кыргызстанец Акжол Махмудов — чемпион Азии по борьбе
Четыре медали на старте: как сборная КР хозяйничает на чемпионате Азии по борьбе
В Бишкеке стартовал чемпионат Азии по борьбе. Сапар Исаков пришел с напутствием
Кыргызстанец пробился в финал чемпионата Азии по борьбе
Евгений Тимофеев показал один из лучших результатов КР в истории зимних Олимпиад
Груз весом 16 тонн в честь Дня защитника Отечества поднял кыргызстанец
Тест. Знаете ли вы историю выступлений Кыргызстана на Олимпиадах?
Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов
В Бишкек на чемпионат Азии по борьбе съедутся спортсмены из 38 стран
Популярные новости
Евгений Тимофеев показал один из&nbsp;лучших результатов&nbsp;КР в&nbsp;истории зимних Олимпиад Евгений Тимофеев показал один из лучших результатов КР в истории зимних Олимпиад
Бусурманкул Абдибаит уулу разгромил россиянина на&nbsp;турнире M-1 Challenge по&nbsp;ММА Бусурманкул Абдибаит уулу разгромил россиянина на турнире M-1 Challenge по ММА
Олимпиада-2018. Какие выводы надо сделать Кыргызстану Олимпиада-2018. Какие выводы надо сделать Кыргызстану
Топ-25: горячие мачо зимних Олимпийских игр-2018 Топ-25: горячие мачо зимних Олимпийских игр-2018
Бизнес
MegaCom участвует в&nbsp;Mobile World Congress 2018&nbsp;в Барселоне MegaCom участвует в Mobile World Congress 2018 в Барселоне
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; подписал контракт с&nbsp;узбекской компанией «АЮ Холдинг» подписал контракт с узбекской компанией
Мобильный оператор&nbsp;О! на&nbsp;Всемирном мобильном конгрессе в&nbsp;Барселоне Мобильный оператор О! на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне
&laquo;Бакай Банк&raquo; объявляет о&nbsp;начале акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» объявляет о начале акции «Год подарков»