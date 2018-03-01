Сборная КР по греко-римской борьбе победила в командном зачете чемпионата Азии

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе победила в командном зачете чемпионата Азии. Об этом сообщил Объединенный мир борьбы.

Турнир прошел 27-28 февраля в Бишкеке с участием спортсменов из 16 стран. Хотя бы одну медаль выиграли 10 из них. По числу золотых наград в лидеры вышли иранцы, трижды поднимавшиеся на верхнюю ступень пьедестала. По общему числу медалей (восемь) кыргызстанцам не было равных.

Суммировав результаты, показанные спортсменами всех 10 весовых категорий, организаторы представили итоговый командный зачет. Первое место заняла сборная Кыргызстана (157 очков), на втором Казахстан (156 очков), на третьем – Узбекистан (148 очков).

Наши «греко-римляне» стали лучшими в командном зачете ЧА впервые в истории. Ранее их наивысшим достижением было второе место на чемпионатах в 2007-м и 2014 году.