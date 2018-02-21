Зрелищным турниром начали сезон сумоисты в Бишкеке

Сумоисты Бишкека начали сезон-2018 зрелищным турниром. Об этом ИА «24.kg» сообщил вице-президент и главный тренер Ассоциации борьбы сумо КР Эмиль Джамангулов.

По его словам, в столице завершился традиционный турнир «Зимний кубок». Участвовали спортсмены из Бишкека и Чуйской области. Борьба за победу шла в абсолютной категории в двух возрастных группах.

Среди мужчин чемпионом стал Чынгыз Керимкулов, поборовший в финале Мусу Мусаева. Третье место разделили Жанбулат Кусейинов и Баатырбек Борукчиев. Среди женщин тройку призеров составили Мээримай Нурадилова, Айнура Жуманазарова и Надежда Гуляшенко.

Среди юниоров (до 18 лет) победил Бактыбек Абиров. На втором месте Эркинбек Каримов, на третьем – Дайыр Акматбеков и Эрлан Бектеналиев. Среди юниорок первенствовала Айжамал Кожомбердиева. Алена Дорогина вторая, Алымбек кызы Айдана – третья.

Фото Ассоциации борьбы сумо Кыргызстана. Организаторы и призеры «Зимнего кубка» по сумо в Бишкеке, 2018 год

«Данный турнир – один из этапов отбора в сборную для участия в международных соревнованиях. В 2018-м хотим выступить на первенстве мира среди молодежи, чемпионатах мира и Азии среди мужчин и женщин. С нетерпением ждем старта III Всемирных игр кочевников. Сумо вошло в их программу», – добавил Эмиль Джамангулов.