04:29
-3
USD 68.11
EUR 83.88
RUB 1.20
Спорт

Зрелищным турниром начали сезон сумоисты в Бишкеке

Сумоисты Бишкека начали сезон-2018 зрелищным турниром. Об этом ИА «24.kg» сообщил вице-президент и главный тренер Ассоциации борьбы сумо КР Эмиль Джамангулов. 

По его словам, в столице завершился традиционный турнир «Зимний кубок». Участвовали спортсмены из Бишкека и Чуйской области. Борьба за победу шла в абсолютной категории в двух возрастных группах. 

Среди мужчин чемпионом стал Чынгыз Керимкулов, поборовший в финале Мусу Мусаева. Третье место разделили Жанбулат Кусейинов и Баатырбек Борукчиев. Среди женщин тройку призеров составили Мээримай Нурадилова, Айнура Жуманазарова и Надежда Гуляшенко. 

Среди юниоров (до 18 лет) победил Бактыбек Абиров. На втором месте Эркинбек Каримов, на третьем – Дайыр Акматбеков и Эрлан Бектеналиев. Среди юниорок первенствовала Айжамал Кожомбердиева. Алена Дорогина вторая, Алымбек кызы Айдана – третья. 

Ассоциации борьбы сумо Кыргызстана
Фото Ассоциации борьбы сумо Кыргызстана. Организаторы и призеры «Зимнего кубка» по сумо в Бишкеке, 2018 год

«Данный турнир – один из этапов отбора в сборную для участия в международных соревнованиях. В 2018-м хотим выступить на первенстве мира среди молодежи, чемпионатах мира и Азии среди мужчин и женщин. С нетерпением ждем старта III Всемирных игр кочевников. Сумо вошло в их программу», – добавил Эмиль Джамангулов.
Ссылка:
просмотров: 611
Версия для печати
Материалы по теме
Проблемы с бананами. Теннисист насмешил зрителей, пытаясь перекусить
Российские и казахские хоккеистки зажигательно сплясали на льду и в раздевалке
В Кыргызстане прошел республиканский турнир по волейболу
В Бишкеке прошел международный турнир по алышу памяти Абсамата Масалиева
Восток — дело тонкое. В Бишкеке прошел турнир по танцу живота
Как кыргызстанцы пенчак силат осваивают
Кыргызстанец выиграл «бронзу» на международном турнире по стрельбе
В Кыргызстане завершился турнир на Кубок президента по плаванию
На Иссык-Кульских играх определились сильнейшие сумоисты
В Бишкеке завершился турнир по кок-бору в честь Дня Победы
Популярные новости
Дети Рамзана Кадырова ответили вызвавшему их&nbsp;на&nbsp;бой 10-летнему казахстанцу Дети Рамзана Кадырова ответили вызвавшему их на бой 10-летнему казахстанцу
Дизайнер&nbsp;&mdash; или юморист, или извращенец. В&nbsp;Сети высмеяли форму конькобежцев США Дизайнер — или юморист, или извращенец. В Сети высмеяли форму конькобежцев США
Тест. Знаете&nbsp;ли вы&nbsp;историю выступлений Кыргызстана на&nbsp;Олимпиадах? Тест. Знаете ли вы историю выступлений Кыргызстана на Олимпиадах?
Двадцать пять спортсменок, ради которых мужчинам стоит смотреть Олимпиаду Двадцать пять спортсменок, ради которых мужчинам стоит смотреть Олимпиаду
Бизнес
Подарки для мужчин: идеи к&nbsp;23&nbsp;февраля Подарки для мужчин: идеи к 23 февраля
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Днем родного языка MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем родного языка
MegaCom: как экономить на&nbsp;связи за&nbsp;границей MegaCom: как экономить на связи за границей
O!Store: Получите БОНУС до&nbsp;1000 сомов при покупке смартфона O!Store: Получите БОНУС до 1000 сомов при покупке смартфона