В Кыргызстан приехала звезда мирового таэквондо из Кореи

В Кыргызстан приехал Ли Дэ Хун — звезда мирового таэквондо из Кореи. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили представители отечественной Ассоциации Всемирного таэквондо.

По их словам, в эти дни в республике находится солидная делегация из Кореи. В нее входят видные деятели из сферы образования, физкультуры и спорта, представители федерации Всемирного таэквондо и всемирного фонда «Корпус мира таэквондо», которые много лет содействуют популяризации и развитию данного вида в нашей стране.

Для проведения мастер-класса и обмена опытом прибыл член сборной Кореи, трехкратный чемпион мира, призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов Ли Дэ Хун.

«КР — первая страна СНГ, куда приехал этот известный спортсмен», — отметили в ассоциации.

«Для нас сегодня большой спортивный праздник, — отметил замдиректора Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР Канат Арпачиев. — Визит спортсмена мирового уровня — это пропаганда таэквондо и спорта».

Кроме того, в составе делегации генеральный секретарь Всемирного фонда «Корпус мира таэквондо» Шин Дон Юн. Благодаря его поддержке в КР ежегодно направляются специалисты по данному виду (начиная с 2015-го — 18 тренеров). Предоставлено значительное количество электронного оборудования и снаряжения для учебно-тренировочных занятий и турниров.

Также приехал главный тренер Кореи по таэквондо Чон Мун Хи, который с 2013 года регулярно содействовал спортсменам из КР во время подготовки к международным турнирам.

Прибыла и корейская сборная по показательным выступлениям, у которой запланированы мероприятия в Бишкеке и Караколе.

В рамках визита гостей из Кореи в Бишкеке пройдет турнир на Кубок премьер-министра. Запланирована матчевая встреча с участием таэквондистов из КР, Кореи и Казахстана. На 17 февраля намечены предварительные состязания, на 18 февраля — решающие.