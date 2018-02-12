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Спорт

Команда из Кыргызстана завоевала 47 медалей на международном турнире по карате

Команда из Кыргызстана завоевала 47 медалей на международном турнире Bishkek Open по карате-до WKF. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент клуба «Кейхацу» и Бишкекской городской федерации карате-до Дмитрий Казанов.

По его словам, традиционные состязания завершились в Бишкеке. Участвовали около 1000 спортсменов из пяти стран. Разыгрывалось 50 комплектов наград в нескольких возрастных группах.

В личном зачете среди взрослых в весовой категории до 67 килограммов первенствовал Ильяс Бегалиев (Тараз), до 75 кг – Эрбол Жумалиев, свыше 75 кг – Айбол Шадыканов (оба из клуба «Кейхацу»). Среди девушек в абсолютной категории лучшей стала Кымбат Тойтонова (Иссык-Кульская область).

В командном зачете с большим отрывом победил клуб «Кейхацу». Его воспитанники выиграли 17 золотых, 11 серебряных и 19 бронзовых наград. На втором месте команда из Тараза, на третьем – из Оша.
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