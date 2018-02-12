Спортивный календарь с 12 по 18 февраля

9-25 февраля. Зимние Олимпийские игры. Пхенчхан (Южная Корея)

Участвуют более 2,5 тысячи атлетов из 92 стран. В программе 15 видов спорта. Подробно о выступлении кыргызстанцев читайте здесь.

10-17 февраля. Международные соревнования по пенчак силату. Джакарта (Индонезия)

Турнир имеет тестовый статус: участники, среди которых и кыргызстанцы, проверяют силы в преддверии летних Азиатских игр. Те пройдут в Джакарте в августе.

12-18 февраля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Бергамо (Италия)

За победу борются более 40 спортсменок из девяти стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.

14-26 февраля. Спартакиада «Ден соолук». Бишкек

В программе семь видов спорта: волейбол, настольный теннис, ордо, стритбол, тогуз-коргоол, футбол и шахматы. Участвуют сотрудники высших и средних профессиональных учебных заведений столицы.

17 февраля. Зимнее первенство по футболу. Кант

Групповой этап позади, остались стыковые матчи: за девятое, седьмое, пятое, третье и первое места.

18 февраля. Джип-спринт «Масленица-2018». Чуйская область, район села Озерного

Запланированы заезды внедорожников в нескольких классах. Организатор – клуб «Штурмовик». О предыдущих его гонках можно прочитать здесь.

18 февраля. Чемпионат Бишкека по таэквондо ITF. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Состязания проводит федерация, которую возглавляет Олег Лим. Участвуют сильнейшие бойцы из столицы и регионов.

18 февраля. Фестиваль боулдеринга OntheWake. Бишкек

Борьба за победу идет в командном зачете. Боулдеринг – один из самых трудных видов скалолазания. Трассы в нем короткие. Чтобы их преодолеть, необходимы не только сила и ловкость, но и смекалка.