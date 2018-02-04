20:37
-7
USD 68.47
EUR 85.54
RUB 1.22
Спорт

Сборная Кыргызстана по футзалу победила команду Иордании на чемпионате Азии

Национальная сборная Кыргызстана по футзалу сегодня победила команду Иордании на чемпионате Азии. Об этом сообщает официальный сайт Азиатской футбольной конфедерации.

ЧА продолжается в Китайском Тайбэе. Сборные КР и Иордании встречались во втором туре группового этапа группы D. В составе отечественной дружины голы забили Максат Алимов (8-я минута), Абдрасул уулу Манас (11-я минута) и Адилет Иманбеков (34-я минута). Иорданцы отличились на 27-й минуте. Итог – 3:1.

В первом туре сборная КР сыграла вничью с командой Ливана. В настоящее время, набрав четыре очка, наша команда лидирует в турнирной таблице. 6 февраля она проведет заключительный поединок группового этапа – противостоять ей будет сборная Таиланда.

Матч Иордания - Кыргызстан:
Ссылка:
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Сборная Кыргызстана сыграла вничью на старте чемпионата Азии по футзалу
Тренеры сборной Кыргызстана по футзалу поделились ожиданиями от матча с Ливаном
Сборная Кыргызстана занимает 43-е место в мировом рейтинге футзала
Сборная Кыргызстана по футзалу победила команду Таджикистана
Спортивный календарь с 29 января по 4 февраля
Сборная Кыргызстана по футзалу крупно проиграла московскому «Спартаку»
«Алга» выиграла международный турнир по футзалу
Московский «Спартак» сыграет со сборной Кыргызстана по футзалу
В Бишкеке подвели итоги международного турнира по футзалу
В Кыргызстане прошел четвертый тур чемпионата по футзалу
Популярные новости
Кыргызстанка завоевала бронзовую медаль на&nbsp;чемпионате по&nbsp;карате в&nbsp;Новосибирске Кыргызстанка завоевала бронзовую медаль на чемпионате по карате в Новосибирске
Валентина Шевченко победила бразильянку нокаутом на&nbsp;турнире UFC Валентина Шевченко победила бразильянку нокаутом на турнире UFC
UFC представила проморолик предстоящего боя Валентины Шевченко UFC представила проморолик предстоящего боя Валентины Шевченко
Видео открытой тренировки Валентины Шевченко перед боем с&nbsp;Присциллой Качоейрой Видео открытой тренировки Валентины Шевченко перед боем с Присциллой Качоейрой
Бизнес
Компания &laquo;KG&nbsp;ГРУПП&raquo; представила свою версию. Дольщиков никто не&nbsp;обманывал Компания «KG ГРУПП» представила свою версию. Дольщиков никто не обманывал
MegaCom дарит подарки на&nbsp;Shopping Fest Winter MegaCom дарит подарки на Shopping Fest Winter
Новая акция Мобильного оператора&nbsp;О!: красивые пары номеров для самых близких! Новая акция Мобильного оператора О!: красивые пары номеров для самых близких!
Электробытовая техника в&nbsp;рассрочку и&nbsp;без переплат Электробытовая техника в рассрочку и без переплат