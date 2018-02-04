Сборная Кыргызстана по футзалу победила команду Иордании на чемпионате Азии

Национальная сборная Кыргызстана по футзалу сегодня победила команду Иордании на чемпионате Азии. Об этом сообщает официальный сайт Азиатской футбольной конфедерации.

ЧА продолжается в Китайском Тайбэе. Сборные КР и Иордании встречались во втором туре группового этапа группы D. В составе отечественной дружины голы забили Максат Алимов (8-я минута), Абдрасул уулу Манас (11-я минута) и Адилет Иманбеков (34-я минута). Иорданцы отличились на 27-й минуте. Итог – 3:1.

В первом туре сборная КР сыграла вничью с командой Ливана. В настоящее время, набрав четыре очка, наша команда лидирует в турнирной таблице. 6 февраля она проведет заключительный поединок группового этапа – противостоять ей будет сборная Таиланда.

Матч Иордания - Кыргызстан: