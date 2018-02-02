Национальная сборная Кыргызстана сыграла вничью на старте чемпионата Азии по футзалу.

Сегодня в рамках ЧА проходят поединки первого тура группового этапа в группе D. Сборная КР встречалась с командой Ливана. Кыргызстанцы вели в счете, но в итоге оказались в роли отыгрывающихся. На мяч Максата Алимова, забитый на 16-й минуте, ливанцы ответили точными ударами на 21-й и 28-й минутах. На 34-й минуте отличился Адилет Иманбеков. Итог – 2:2.

Свой следующий матч на ЧА сборная КР проведет 4 февраля. Противостоять ей будет команда Иордании.