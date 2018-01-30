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Спорт

«Дордой» сыграл вничью во втором матче предварительного этапа Кубка АФК

Бишкекский «Дордой» сыграл вничью во втором матче предварительного этапа Кубка АФК по футболу.

Поединок прошел сегодня в городе Балканабаде (Туркменистан). «Дордою» противостоял местный «Ахал». В составе бишкекского клуба Амир Гурбани оформил дубль. На счету «Ахала» также два гола. Итоговый счет – 2:2.

В первом матче между этими командами, состоявшемся 23 января в Бишкеке, «Дордой» уступил – 1:3. Таким образом, по сумме двух встреч в следующий круг выходит туркменский коллектив. Бишкекчане выбывают из борьбы.

В 2017 году «Дордой» также участвовал в Кубке АФК. Тогда его выступление сложилось удачнее – он добрался до группового этапа. 
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