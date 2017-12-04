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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу разгромила Бруней во втором туре Tsunami Cup

Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу сегодня разгромила команду Брунея во втором туре Tsunami Cup 2017. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

В составе отечественной дружины два мяча забил Азамат Байматов, по разу отличились Антон Землянухин и Кадырбек Шаарбеков. Итог — 4:0.

В настоящее время сборная КР лидирует в турнирной таблице. В первом туре она со счетом 3:0 переиграла команду Монголии. В заключительном (третьем) туре, намеченном на 6 сентября, наша сборная сразится с хозяевами турнира — командой Индонезии.
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