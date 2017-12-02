Сборная Кыргызстана по футболу победила на старте турнира в Индонезии

Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу победила на старте международного турнира Tsunami Cup-2017. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Соревнования начались сегодня в Индонезии. Участвуют четыре сборные – Брунея, Индонезии, КР и Монголии.

В первом туре кыргызстанцы со счетом 3:0 переиграли монголов. Отличились Кадырбек Шаарбеков (дважды) и Антон Землянухин.

Во втором туре, намеченном на 4 декабря, наша сборная сыграет против команды Брунея. «Основная цель турнира для нас – подготовка к Азиатским играм-2018», - отметили в ФФ КР.

По регламенту состязаний команды-участницы состоят из игроков не старше 23 лет. При этом допускается включение в состав трех более взрослых футболистов.