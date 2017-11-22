Борец из Кыргызстана стал третьим на чемпионате мира

Борец из Кыргызстана занял третье место на чемпионате мира. Об этом сообщил официальный сайт Объединенного мира борьбы.

В Быдгоще (Польша) стартовал ЧМ среди спортсменов до 23 лет. Первыми на ковры вышли борцы греко-римского стиля. В весовой категории 75 килограммов наш Эсен Асанов провел пять схваток. В квалификации он одолел представителя Латвии, в 1/8 финала был сильнее белоруса, а в четвертьфинале победил венгра. В 1/2 финала Асанов не справился с Фатихом Сенгизом (Турция), а в схватке за «бронзу» поборол Насира Хасанова (Азербайджан).

Чемпионат мира продолжается.