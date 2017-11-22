Танцоры из Кыргызстана выиграли шесть медалей в Алматы

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на международном турнире «Вальс осени-2017» по спортивным бальным танцам, прошедшем в городе Алматы. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

За победу боролись более 500 дуэтов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. В активе отечественных танцоров три золотые, две серебряные и бронзовая награда.

По две медали завоевали Никита Герасименко и Салтанат Сейдалиева («золото» и «серебро») и Абай Туменбаев и Маргарита Алиева («золото» и «бронза»). По одной награде у Адилета Толомушова и Кристины Титуниной («золото») и Дмитрия Блинкова и Асаль Мамбетовой («серебро»).