14:05
-2
USD 69.75
EUR 81.86
RUB 1.18
Спорт

Танцоры из Кыргызстана выиграли шесть медалей в Алматы

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на международном турнире «Вальс осени-2017» по спортивным бальным танцам, прошедшем в городе Алматы. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

За победу боролись более 500 дуэтов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. В активе отечественных танцоров три золотые, две серебряные и бронзовая награда.

По две медали завоевали Никита Герасименко и Салтанат Сейдалиева («золото» и «серебро») и Абай Туменбаев и Маргарита Алиева («золото» и «бронза»). По одной награде у Адилета Толомушова и Кристины Титуниной («золото») и Дмитрия Блинкова и Асаль Мамбетовой («серебро»).
Ссылка:
просмотров: 753
Версия для печати
Материалы по теме
Танцоры из Кыргызстана выиграли пять медалей в Москве
У танцоров из Кыргызстана еще одна медаль на Азиатских играх
Популярные новости
Вице-президент НОК Кыргызстана прокомментировал недопуск сборной&nbsp;РФ к&nbsp;Олимпиаде Вице-президент НОК Кыргызстана прокомментировал недопуск сборной РФ к Олимпиаде
Самбист в&nbsp;чепчике. Как стоматолог из&nbsp;Оша стал лучшим спортсменом мира Самбист в чепчике. Как стоматолог из Оша стал лучшим спортсменом мира
Восток&nbsp;&mdash; дело тонкое. В&nbsp;Бишкеке прошел турнир по&nbsp;танцу живота Восток — дело тонкое. В Бишкеке прошел турнир по танцу живота
На&nbsp;зависть Ван Дамму: как проходило первенство Кыргызстана по&nbsp;карате На зависть Ван Дамму: как проходило первенство Кыргызстана по карате
Бизнес
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO
Интернет-роуминг от&nbsp;MegaCom: путешествуй по&nbsp;Африке! Интернет-роуминг от MegaCom: путешествуй по Африке!
Купи смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получи скидку на&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; 50&nbsp;процентов! Купи смартфон в O!Store и получи скидку на аксессуары — 50 процентов!
MegaPay&nbsp;&mdash; новый онлайн-сервис оплаты услуг MegaPay — новый онлайн-сервис оплаты услуг