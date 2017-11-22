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Спорт

У кыргызстанцев два «золота» на чемпионате мира по гиревому спорту

Кыргызстанцы выиграли два «золота» на чемпионате мира по гиревому спорту. Об этом ИА «24.kg» сообщил генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Шамиль Яргаев. 

По его словам, состязания завершились в городе Сеуле (Южная Корея). Участвовали около 650 атлетов из 33 стран, в том числе пять представителей КР.

Ш.Яргаева
Фото Ш.Яргаева. Слева направо: серебряный призер ЧМ Екатерина Старикова, генсек федерации Шамиль Яргаев и чемпион мира Александр Петров

Среди женщин Екатерина Старикова завоевала серебряную награду. Среди ветеранов Александр Петров и Нурлан Айдаров в своих категориях выиграли «золото». «Для Петрова это уже третий мировой титул. Ранее он побеждал на ЧМ-2014 и ЧМ-2016, – отметил Шамиль Яргаев. – Мы довольны выступлением сборной в Сеуле».
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