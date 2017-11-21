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Спорт

Кыргызстанцы завоевали шесть медалей на турнире по карате в Алматы

Кыргызстанцы завоевали шесть медалей на чемпионате Казахстана по фулл-контакт карате, завершившемся в Алматы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в клубе «Алмаз».

«Из шести представителей нашего клуба, выступавших на турнире, все шесть поднялись на пьедестал почета. Высшую ступень заняли Роман Банько, Артур Петров и Аким Мамаков. Вторыми стали Тимур Бареев и Никита Сарских. Денис Селихов на третьем месте», — сказал старший тренер команды Алмазбек уулу Нурфаиз.

Фото клуба «Алмаз».

«Это уже пятый турнир за последние три месяца, где воспитанники «Алмаза» занимают исключительно призовые места», — отметил он.
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