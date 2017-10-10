В Бишкеке определился чемпион города по снукеру

В Бишкеке 7-9 октября прошел открытый чемпионат города по снукеру. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент федерации данного вида спорта КР Константин Коробов.

По его словам, в состязаниях участвовали 22 спортсмена. В полуфинале Каримберди уулу Мухаммед победил Сыймыка Ураимова — 4:1, а Калысхан Сагыналиев одолел Каримберди уулу Абдубасыта — 4:0.

В финале Каримберди уулу Мухаммед со счетом 5:2 обыграл Калысхана Сагыналиева и стал чемпионом Бишкека.

«Мы довольны уровнем состязаний. Игроки растут, развиваются. На этом турнире особенно порадовал чемпион: в решающем поединке он сделал сенчури-брейк — серию из ста набранных очков подряд. Это солидный показатель», — сказал Константин Коробов.