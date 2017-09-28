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Спорт

В Кыргызстане тренерам на 50 процентов повысят зарплату

В Кыргызстане тренерам-преподавателям на 50 процентов повысят зарплату. Об этом сегодня заявил директор Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов, приветствуя вернувшуюся с Азиатских игр сборную КР.

По его словам, недавно постановлением правительства утверждена программа развития физкультуры и спорта в стране. Решилась давняя проблема, когда при повышении зарплаты прочим педагогам преподаватели, трудящиеся в области физической культуры и спорта, оставались ни с чем.

Теперь этот пробел устранен. С 1 января 2019 года заработная плата тренеров-преподавателей повысится на 50 процентов, работников административно-управленческого аппарата – на 20. На это из бюджета дополнительно потребуется 103 миллиона сомов.

Канат Аманкулов

«Кроме того, мы внесли проект закона, предполагающий повышение минимального размера стипендии спортсменов до 5 тысяч сомов, а максимального — до 75 тысяч», — сказал Канат Аманкулов.

Он также поделился с ИА «24.kg» впечатлениями от выступления сборной КР на Азиаде.

«Мы рассчитывали примерно на 50 медалей (в том числе 10 золотых), но спортсмены превзошли наши ожидания и выиграли 70. А могло быть еще на 10 больше. Наш самолет опоздал, в результате чего спортсмены в первый день не успели на взвешивание к турниру по борьбе на поясах, — отметил Канат Аманкулов. — Лишь некоторые атлеты выступили ниже своих возможностей. А так практически все оправдали ожидания. В целом команда выступила отлично».

Напомним, на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам сборная КР завоевала 13 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых наград и стала в медальном зачете восьмой среди 63 стран.
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