Бильярдист Канат Сыдыков — бронзовый призер Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

На турнире по русскому бильярду в дисциплине «комбинированная пирамида» стартовали 11 участников из пяти стран, в том числе два кыргызстанца. Канат Сыдыков в 1/8 финала по воле жребия остался без соперника. В 1/4 финала он победил Бегенса Жумагылыжова из Туркменистана (5:2), а в полуфинале с таким же счетом проиграл Алибеку Омарову (Казахстан).

Второй представитель КР — Ызатбек Ратбеков поочередно с одинаковым счетом 5:2 одолел Алихана Каранеева (РК), Аннамамеда Аннамамедова и Ибабекира Бекдурдыева (оба из Туркменистана) и вышел в финал. Решающий матч между ним и Алибеком Омаровым состоится 26 сентября.