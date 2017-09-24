Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова выиграла «бронзу» на турнире по борьбе на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, продолжающихся в Ашхабаде. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Сегодня в рамках Азиады параллельно стартовали турниры по вольной и женской борьбе. Из шести представителей КР, вышедших на ковер, до пьедестала почета добралась лишь Мээрим Жуманазарова. Она провела две схватки: в четвертьфинале уступила Эльмире Сыздыковой (Казахстан), а в поединке за третье место поборола Наруху Матсуюки (Япония).

Для Жуманазаровой это вторая медаль на данной Азиаде. Ранее она завоевала «серебро» на турнире по традиционной борьбе.

Состязания по вольной и женской борьбе продолжатся 25 сентября. В числе прочих кыргызстанцев выступит и именитая Айсулуу Тыныбекова.