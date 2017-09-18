Сборная Кыргызстана обновила рекорд по числу медалей, завоеванных на Азиаде

Сборная Кыргызстана сегодня обновила свой рекорд по числу медалей, завоеванных на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам.

Соревнования проходят в городе Ашхабаде (Туркменистан). Вечером копилка сборной КР пополнилась тремя серебряными наградами: отличились Эсенбек Кудайбердиев, Марсбек кызы Назира и Мээрим Жуманазарова, выступавшие на турнире по традиционной борьбе.

Нынешняя Азиада – пятая в истории. Она только началась, а в активе кыргызстанцев уже восемь наград – «золото», три «серебра» и четыре «бронзы». В медальном зачете отечественная команда идет восьмой. Ранее лучшим результатом сборной КР были шесть медалей игр 2013-го.