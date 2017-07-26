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Спорт

Кыргызстанец стал чемпионом мира по борьбе на поясах

Кыргызстанец стал чемпионом мира по борьбе на поясах. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент федерации данного вида спорта КР Валерий Фуфачев.

По его словам, соревнования завершились накануне в Астане (Казахстан). Участвовали около 220 спортсменов из 20 стран, в том числе 20 кыргызстанцев. Наши борцы выступали на турнире среди мужчин (вольный и классический стиль) и женщин и выиграли одну золотую, пять серебряных и восемь бронзовых наград.

На турнире среди борцов-вольников в весовой категории 90 килограммов Урмат Мусадилалиев занял высшую ступень пьедестала почета. Серебряными призерами в своих категориях стали Ноорузбек Мирланбеков, Октомбек уулу Асылбек, Сергей Фуфачев, Айдар Эркулов и Каныбек уулу Мыктыбек.

В итоговом медальном зачете сборная Кыргызстана расположилась на третьей строчке.
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