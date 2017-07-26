Кыргызстанец стал чемпионом мира по борьбе на поясах. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент федерации данного вида спорта КР Валерий Фуфачев.

По его словам, соревнования завершились накануне в Астане (Казахстан). Участвовали около 220 спортсменов из 20 стран, в том числе 20 кыргызстанцев. Наши борцы выступали на турнире среди мужчин (вольный и классический стиль) и женщин и выиграли одну золотую, пять серебряных и восемь бронзовых наград.

На турнире среди борцов-вольников в весовой категории 90 килограммов Урмат Мусадилалиев занял высшую ступень пьедестала почета. Серебряными призерами в своих категориях стали Ноорузбек Мирланбеков, Октомбек уулу Асылбек, Сергей Фуфачев, Айдар Эркулов и Каныбек уулу Мыктыбек.

В итоговом медальном зачете сборная Кыргызстана расположилась на третьей строчке.