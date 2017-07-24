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Спорт

Кыргызстанцы выиграли две медали на Сурдлимпийских играх

Кыргызстанцы выиграли две медали на Сурдлимпийских играх, проходящих 18-30 июля в городе Самсуне (Турция). Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

В играх участвуют более трех тысяч атлетов с нарушениями слуха из 97 стран. В программе 18 видов спорта. На сегодня разыграно 72 комплекта наград.

На турнире по греко-римской борьбе в весовой категории 85 килограммов кыргызстанец Габит Айдарбеков провел четыре схватки. В 1/8 финала он поборол представителя Беларуси, в четвертьфинале проиграл россиянину, в утешительном раунде победил казахстанца, а в схватке за «бронзу» не оставил шансов армянину.

В состязаниях по дзюдо в весе свыше 100 кг наш Каналбек уулу Ильгиз также стал бронзовым призером. На старте он одолел украинца, затем проиграл представителю России, а в решающем поединке победил алжирца.
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