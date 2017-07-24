В Бишкеке завершился отборочный турнир на чемпионат Азии по футболу

В Бишкеке 23 июля завершился отборочный турнир на чемпионат Азии-2018 среди молодежи (до 23 лет) по футболу. Об этом сообщил официальный сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.

В заключительном поединке квалификационной группы А встречались сборные Ирана и Омана. На 48-й минуте Джамил Ал Яхмади вывел оманскую команду вперед, а на 71-й Мухсен Ал Гассани удвоил ее преимущество. Итог — 2:0 в пользу оманцев.

Выиграв оба матча, сборная Омана (6 очков) заняла первое место в группе и обеспечила себе право участия в ЧА. Иран (3 очка) стал вторым. Сборная КР на последнем месте. Играя у себя дома, кыргызстанцы не смогли набрать ни одного очка.