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Спорт

Сборная Кыргызстана проиграла отборочный матч чемпионата Азии по футболу

Молодежная сборная Кыргызстана сегодня проиграла отборочный матч чемпионата Азии-2018 по футболу. Об этом сообщает официальный сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.

Соревнования в квалификационной группе A стартовали в Бишкеке. Участвуют три команды (Иран, Кыргызстан, Оман), составленные из игроков до 23 лет. В дебютном поединке кыргызстанцы встречались с иранцами. В первом тайме усилиями Романа Левченко сборная КР открыла счет. Однако еще до перерыва гости не только сравняли его, но и вышли вперед.

Во втором тайме, особенно, в его концовке отечественная дружина владела преимуществом, однако отыграться не сумела. Итоговый счет – 2:1 в пользу иранцев. 21 июля во втором туре наши сразятся с оманцами.
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