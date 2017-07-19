Сборная Кыргызстана проиграла отборочный матч чемпионата Азии по футболу

Молодежная сборная Кыргызстана сегодня проиграла отборочный матч чемпионата Азии-2018 по футболу. Об этом сообщает официальный сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.

Соревнования в квалификационной группе A стартовали в Бишкеке. Участвуют три команды (Иран, Кыргызстан, Оман), составленные из игроков до 23 лет. В дебютном поединке кыргызстанцы встречались с иранцами. В первом тайме усилиями Романа Левченко сборная КР открыла счет. Однако еще до перерыва гости не только сравняли его, но и вышли вперед.

Во втором тайме, особенно, в его концовке отечественная дружина владела преимуществом, однако отыграться не сумела. Итоговый счет – 2:1 в пользу иранцев. 21 июля во втором туре наши сразятся с оманцами.