Кыргызстанцы выиграли три медали в первый день чемпионата Азии по дзюдо

Кыргызстанцы выиграли три медали в первый день чемпионата Азии среди кадетов по дзюдо. Об этом сообщает сайт ippon.org.

По его данным, соревнования начались сегодня в Бишкеке. Участвуют 155 спортсменов из 14 стран. В первый день разыграно восемь комплектов наград. Из 10 представителей КР медали смогли завоевать трое.

В весовой категории 50 килограммов Кубанычбек Айбек уулу провел три схватки: одолел иранца, уступил казахстанцу и победил узбекистанца. Итог – «бронза». Бронзовым призером стал и Хамид Сансанза (60 кг). На пути к медали он победил представителя Ливана, проиграл корейцу и взял верх над казахстанцем.

Нурсалим Иличбек уулу (66 кг) выиграл «серебро». Он победил представителей Индии, Кореи и Китайского Тайбэя, а в финале не справился с таджикистанцем.

Соревнования продолжатся 14 июля. Кадеты оспорят еще восемь комплектов медалей. На татами выйдут еще 10 кыргызстанцев.