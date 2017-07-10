16:48
+33
USD 69.63
EUR 79.53
RUB 1.15
Спорт

Кыргызстанец занял третье место на чемпионате Азии по боксу

Кыргызстанец Алишер Чаткалбеков занял третье место на чемпионате Азии среди молодежи по боксу. Об этом сообщила азиатская конфедерация данного вида спорта.

Как отмечается, соревнования завершились в городе Бангкоке (Таиланд). Награды разыгрывались в десяти весовых категориях, кыргызстанцы выступили в семи. Два наших боксера выбыли из борьбы в 1/8 финала, четверо — в 1/4 финала.

Алишер Чаткалбеков, выступавший в весовой категории 81 килограмм, провел два боя: в четвертьфинале уверенно одолел представителя Китайского Тайбэя, а в полуфинале в упорной борьбе уступил иранцу. Этого хватило для завоевания бронзовой медали. 
Ссылка:
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле прошли международные соревнования по боксу
Рафаэль Физиев: из лейтенанта милиции — в звезды ММА
Кыргызстанцы выиграли четыре «бронзы» на международном турнире по боксу
Итоги спортивного мая: ни дня без медалей!
У кыргызстанцев лишь одна медаль на чемпионате Азии по боксу
В Бишкеке прошло первенство страны по боксу
Юная боксерша из Казахстана побила собственный рекорд в телешоу на канале NBC
Чемпионат Кыргызстана по тайскому боксу — разбитый нос и яростные схватки
В Таласе прошло первенство Кыргызстана по боксу
Орзубек Назаров о жизни, боксе, политике и любви
Популярные новости
Кикбоксер Уланбек Касымбеков: Вылечу глаза и&nbsp;еще много раз порадую болельщиков! Кикбоксер Уланбек Касымбеков: Вылечу глаза и еще много раз порадую болельщиков!
Валентина Шевченко прокомментировала отмену своего боя на&nbsp;турнире UFC Валентина Шевченко прокомментировала отмену своего боя на турнире UFC
Дарья Маслова завоевала второе &laquo;золото&raquo; на&nbsp;чемпионате Азии по&nbsp;легкой атлетике Дарья Маслова завоевала второе «золото» на чемпионате Азии по легкой атлетике
Айсулуу Тыныбекова заняла второе место на&nbsp;турнире по&nbsp;борьбе в&nbsp;Польше Айсулуу Тыныбекова заняла второе место на турнире по борьбе в Польше
Бизнес
Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на&nbsp;новом портале &laquo;ИгрО!тека&raquo; Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на новом портале «ИгрО!тека»
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции
С&nbsp;MegaCom в&nbsp;России и&nbsp;Казахстане Интернет как дома! С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!
БТА Банк принимает оплату за&nbsp;услуги интернет-провайдера Megaline БТА Банк принимает оплату за услуги интернет-провайдера Megaline