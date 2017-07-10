Кыргызстанец занял третье место на чемпионате Азии по боксу

Кыргызстанец Алишер Чаткалбеков занял третье место на чемпионате Азии среди молодежи по боксу. Об этом сообщила азиатская конфедерация данного вида спорта.

Как отмечается, соревнования завершились в городе Бангкоке (Таиланд). Награды разыгрывались в десяти весовых категориях, кыргызстанцы выступили в семи. Два наших боксера выбыли из борьбы в 1/8 финала, четверо — в 1/4 финала.

Алишер Чаткалбеков, выступавший в весовой категории 81 килограмм, провел два боя: в четвертьфинале уверенно одолел представителя Китайского Тайбэя, а в полуфинале в упорной борьбе уступил иранцу. Этого хватило для завоевания бронзовой медали.