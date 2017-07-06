Национальная сборная Кыргызстана по футболу поднялась на пять позиций в рейтинге ФИФА. Об этом сообщает официальный сайт международной федерации, опубликовавший сегодня свежий список.

Вверху рейтинга изменения: с третьего на первое место вышла сборная Германии, выигравшая на днях Кубок конфедераций. На ее счету 1609 очков. Бразилия (1603 очка) опустилась на второе место, Аргентина (1413) – на третье.

Сборная Кыргызстана, несмотря на поражение от Индии в июньском отборочном матче Кубка Азии-2019, поднялась со 132-го на 127-е место. На ее счету 248 очков (+15 по сравнению с прошлым месяцем).

Следующий рейтинг выйдет 10 августа.