В Бишкеке завершился чемпионат Азии по снукеру

В Бишкеке сегодня завершился чемпионат Азии по снукеру. Об этом сообщает сайт Азиатской конфедерации бильярдного спорта.

Состязания такого уровня по данному виду бильярда в Кыргызстане проводились впервые. Разыгрывалось два комплекта наград: в личном зачете в дисциплине «шесть красных» и в командном зачете.

В личном зачете за победу боролись 38 спортсменов из 11 стран, в том числе восемь кыргызстанцев. Среди представителей КР были не только мастера снукера, но и звезды русского бильярда (Каныбек Сагынбаев и Ызатбек Ратбеков). На предварительном этапе участников разделили на восемь групп. Никто из отечественных игроков в плей-офф пробиться не сумел. Чемпионом стал Саджад Мухамад (Пакистан), одолевший в финале Чун Вая Ли (Гонконг).

В командном зачете звание сильнейшей оспаривали 14 сборных, которых на предварительном этапе разделили на четыре группы. Среди них было две сборные КР. Команда «Кыргызстан-1» играла в группе D, а «Кыргызстан-2» — в группе С. Они уступили по три матча и не вышли в плей-офф. «Золото» взяли индийцы, победившие в решающем поединке пакистанцев.

«Наши ведущие спортсмены оказались самыми молодыми на турнире — им по 16–18 лет. А соперники — опытные, в том числе профессионалы, участники серии элитных турниров «Мэйн-тур». Думаю, противостояние с игроками такого уровня пойдет нашим снукеристам на пользу», — сказал ИА «24.kg» президент федерации данного вида спорта КР Константин Коробов.