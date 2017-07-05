16:31
+35
USD 69.59
EUR 79.01
RUB 1.17
Спорт

В Бишкеке завершился чемпионат Азии по снукеру

В Бишкеке сегодня завершился чемпионат Азии по снукеру. Об этом сообщает сайт Азиатской конфедерации бильярдного спорта.

Состязания такого уровня по данному виду бильярда в Кыргызстане проводились впервые. Разыгрывалось два комплекта наград: в личном зачете в дисциплине «шесть красных» и в командном зачете.

В личном зачете за победу боролись 38 спортсменов из 11 стран, в том числе восемь кыргызстанцев. Среди представителей КР были не только мастера снукера, но и звезды русского бильярда (Каныбек Сагынбаев и Ызатбек Ратбеков). На предварительном этапе участников разделили на восемь групп. Никто из отечественных игроков в плей-офф пробиться не сумел. Чемпионом стал Саджад Мухамад (Пакистан), одолевший в финале Чун Вая Ли (Гонконг).

В командном зачете звание сильнейшей оспаривали 14 сборных, которых на предварительном этапе разделили на четыре группы. Среди них было две сборные КР. Команда «Кыргызстан-1» играла в группе D, а «Кыргызстан-2» — в группе С. Они уступили по три матча и не вышли в плей-офф. «Золото» взяли индийцы, победившие в решающем поединке пакистанцев.

«Наши ведущие спортсмены оказались самыми молодыми на турнире — им по 16–18 лет. А соперники — опытные, в том числе профессионалы, участники серии элитных турниров «Мэйн-тур». Думаю, противостояние с игроками такого уровня пойдет нашим снукеристам на пользу», — сказал ИА «24.kg» президент федерации данного вида спорта КР Константин Коробов.
Ссылка:
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец выиграл шесть матчей на Кубке мэра Москвы по снукеру
Апрель спортивный: медали и судейский беспредел
Дастан Лепшаков занял второе место на чемпионате мира по бильярду
Кыргызстанец Дастан Лепшаков пробился в финал чемпионата мира по бильярду
Дастан Лепшаков пробился в полуфинал чемпионата мира по бильярду
Три кыргызстанца в восьмерке лучших на чемпионате мира по бильярду
Дастан Лепшаков разгромил Каныбека Сагынбаева на чемпионате мира по бильярду
Кыргызстанец выиграл турнир по бильярду в Сахалинской области
В Бишкеке определили сильнейших снукеристов
Бильярдная весна: в Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана
Популярные новости
Самбисты из&nbsp;Кыргызстана выиграли 12&nbsp;медалей в&nbsp;первый день чемпионата Азии Самбисты из Кыргызстана выиграли 12 медалей в первый день чемпионата Азии
Дастан Шаршеев выиграл бой-реванш на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;правилам TNA Дастан Шаршеев выиграл бой-реванш на чемпионате мира по правилам TNA
Картинг для взрослых и&nbsp;детей Картинг для взрослых и детей
Июнь спортивный: каникулы и&nbsp;сто медалей Июнь спортивный: каникулы и сто медалей
Бизнес
MegaCom первым в&nbsp;Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001 MegaCom первым в Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001
Незабываемое лето с&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Иссык-Куле! Незабываемое лето с 4G LTE от MegaCom на Иссык-Куле!
Двойная скидка на&nbsp;покупку в&nbsp;&laquo;Светофоре&raquo;! Двойная скидка на покупку в «Светофоре»!
Совсем скоро! Главное музыкальное событие года&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2017 Совсем скоро! Главное музыкальное событие года — O!PEN AIR 2017