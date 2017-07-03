В Канте прошли соревнования по маунтинбайку

В Канте 2 июля прошли открытые соревнования по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри». Об этом сообщил их организатор Ярослав Юзефович.

По его словам, участвовали около 35 спортсменов, которые соревновались на кольцевой трассе протяженностью три километра.

В категории «элита» необходимо было проехать шесть кругов. Первое место занял Валерий Копытин, второе – Олег Собко, третье – Александр Требунский.

В категории «мастер-класс» велосипедисты преодолели пять кругов. Тройку призеров составили Аалы Жумашев, Руслан Гаджиев и Андрей Минкин. Среди девушек, проехавших четыре круга, пьедестал почета заняли Ирина Казанцева, Елена Морозова и Елена Николаева.