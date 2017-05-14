Кыргызстанцы завоевали две медали на чемпионате Азии по вольной борьбе, продолжающемся в городе Нью-Дели (Индия). Об этом сообщил официальный сайт Объединенного мира борьбы.

По его данным, сегодня вольники боролись за победу в четырех весовых категориях. В весе 57 кг Улукбек Жолдошбеков выиграл две схватки из четырех и занял пятое место. В категории 65 кг Адилет Маматаев уступил на старте и стал десятым.

В весе 74 кг Муслим Евлаев выиграл «серебро». Он одолел борцов из Ирана, Южной Кореи и Японии и лишь в финале уступил представителю Узбекистана.

Финальная схватка с участием Муслима Евлаева:

В категории 97 кг Магомед Мусаев на старте поборол участников из Таиланда и Казахстана, в полуфинале уступил узбекистанцу, а в схватке за «бронзу» взял верх над монгольским спортсменом.

Поединок за «бронзу» с участием Магомеда Мусаева:

Состязания по вольной борьбе продолжатся 14 мая. Медали разыграют еще в четырех категориях. На ковер выйдут кыргызстанцы Алибек Осмонов (61 кг), Саякбай Усупов (86 кг) и Айбек Касманбетов (125 кг).

Напомним, в рамках континентального первенства завершились состязания по женской борьбе. Айсулуу Тыныбекова завоевала «золото».