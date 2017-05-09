Чемпионат по таэквондо: Джеки Чан отдыхает!

Федерация таэквондо ITF Кыргызстана может записать сезон-2016 себе в актив: на чемпионате мира ее бойцы выиграли 14 медалей. Жизнь не стоит на месте. В разгаре новый сезон, и бойцам надо подтверждать реноме фаворитов. Накануне в Бишкеке прошел открытый чемпионат Кыргызстана. Его участники подарили зрителям настоящее шоу: Джеки Чан отдыхает!

За победу боролись более 250 спортсменов из столицы, Чуйской, Иссык-Кульской, Ошской и Баткенской областей, а также из Казахстана. Возраст таэквондистов — 5–35 лет.

Бились они, конечно, не в одной категории, а в нескольких. У юных бойцов больше азарта, у опытных — технического мастерства. Есть не по годам одаренные ребята. Например, Кирилл Дрозденко, выступающий в категории 14–15 лет. Смотрите на видео, что он творил. Да и другие спортсмены порадовали: носились по ковру как заведенные, хлестко лупили друг друга руками и ногами, эффективно и эффектно били с разворота.

«Сборников участвует немного. Одни начали работать тренерами, другие — в армии или на военке. Уже видно, кто из молодых попадет в новый состав команды. Сделал заметки, за кем буду дальше наблюдать. Перспективных бойцов много, их уровень повышается от турнира к турниру, — сказал ИА «24.kg" наставник сборной КР Темури Нозадзе. — И федерация растет, расширяется. Молодые наставники очень активны. Из моих воспитанников здорово проявил себя Оджалан Слоев. Хорошие перспективы у Илии Нозадзе».

Опытный боец из Токмака, чемпион КР по таэквондо и кикбоксингу Сергей Дубов в турнире не участвовал. Сосредоточился, говорит, на подготовке к чемпионату Азии. Параллельно тренирует молодежь. Вместе с двумя коллегами привез на чемпионат 40 спортсменов.

Конкуренция во всех весах большая. Соперники хорошо настроены, тренированы. Бои очень зрелищные. Вы бы видели, как дрались малыши 9–11 лет: аж искры летели! Мы к этому чемпионату тоже усердно готовились. Еще не все выступили, а уже 14 золотых наград! Сергей Дубов

Президент федерации Виталий Олейниченко — один из самых внимательных зрителей — снимает бои на видео. Наверное, собирается выложить в Интернет, чтобы все узнали, какие техничные в КР таэквондисты.

«ЧА пройдет в Ташкенте в августе. Это недалеко, поэтому поедем солидной командой (человек 50). В июне в Польше — открытый чемпионат Европы. Получили от организаторов приглашение, но туда вряд ли отправимся — не успеваем деньги собрать, — сообщил он ИА «24.kg». — Осенью — чемпионат мира в Ирландии. Это наша следующая цель после ЧА».

«Никак не можем получить аккредитацию в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта. Из-за этого финансовые трудности. Надеюсь, после праздников, наконец, ее пройдем. Мы заслуживаем аккредитацию по всем параметрам!» — добавил Виталий Олейниченко.

По итогам турнира первое общекомандное место заняли представители Токмака, второе — бишкекчане, третье — ошане.

У токмакчанки Кундуз Касымовой таэквондо занимается внук. Ему 10 лет, в секцию ходит второй год.

— Не болит сердце, когда смотрите бои внука?

— Очень болит! Вчера во время его выступления чуть инфаркт не случился. Но тренеры Назира Утешова и Курбан Закиров его как надо готовят. К ним уже и внучка моя начала ходить. Я им так благодарна! Так здорово обращаются с детьми — лучше, чем некоторые родители.

В мужской части турнира в своих категориях победили Артур Шрейдер, Эрлан Маматканов, Кирилл Дрозденко, Максим Хасамутдинов, Илия Нозадзе, Ыйман Ысаев, Оджалан Слоев, Шамиль Джумаров, Эмирхан Таласбаев, Алтынбек уулу Атахан, Бобур Каримов. Также отличились Илхом Исаков, Кирилл Магай, Ален Кенбаев, Абдугалы Халилов, Абдурахман Гафуров, Байэл Сыргаков, Имран Михманов, Муслим Мамасидиков, Бектур Нурматов, Бектур Суеркулов, Абдулло Абиджанов, Алимхан Лювалинов, Рамиз Дайстроков, Аманат Агибаев, Барсбек Оконов, Жахонгир Мирзаев, Николай Андреев, Хожиакбар Шахобидинов, Владислав Лапин и Темирлан Тагайбаев.

Среди девушек чемпионками стали Альбина Исмаилова, Екатерина Халиева, Розана Исянгулова, Нигора Сидикова, Аделя Мактыбекова, Бакытбек кызы Айжан, Алтынбек кызы Камила, Хадижа Исабекова, Алина Рудь, Диана Акматова, Гульшаир Акматкулова и Карлыгаш Фаткулина.