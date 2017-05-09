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Спорт

Кыргызстанец Александр Требунский победил на универсиаде в России

Кыргызстанец Александр Требунский занял первое место на универсиаде в России. Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Евгений Требунский.

По его словам, Александр (студент КНИТУ-КХТИ) участвует на проходящей в эти дни легкоатлетической универсиаде Татарстана. На дистанции 5 тысяч метров финишировал за 16 минут 38 секунд. Среди юниоров стал первым, а в абсолютном зачете — девятым. «Выступали сильнейшие легкоатлеты Татарстана, в том числе победители и призеры международных соревнований. Так что результат Александра, который занимается велоспортом, и легкая атлетика не его профильный вид, можно считать хорошим», — сказал тренер.

«На 13 мая у спортсмена запланировано выступление на первом этапе Кубка России по дуатлону. Он стартует на спринтерской дистанции в категории «юниоры», — добавил Евгений Требунский.
Ссылка: https://24.kg/sport/51294/
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