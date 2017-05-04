У кыргызстанцев 11 медалей на Кубке мира по мас-рестлингу

Кыргызстанцы завоевали 11 медалей на первом этапе Кубка мира по мас-рестлингу (перетягиванию палки). Об этом сообщила всероссийская федерация данного вида спорта.

Как отмечается, соревнования прошли в городе Алматы (Казахстан). Участвовали сто спортсменов из 12 стран. В медальном зачете сборная КР заняла третье место, пропустив вперед лишь команды России и Германии. Наивысшего результата среди наших спортсменов добилась Дильдора Рахманова, занявшая в весовой категории свыше 85 килограммов второе место. У десяти кыргызстанцев «бронза».

Фото Всероссийской федерации мас-рестлинга. Награждение победительниц турнира среди девушек в весе 50 кг. На пьедестале почета сразу три кыргызстанки

Там же параллельно проходил международный турнир среди юношей и юниоров. За победу боролись 79 атлетов из пяти стран. Сборная КР выступила еще успешнее, заняв в командном зачете второе место вслед за РФ. У кыргызстанцев две золотые, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Высшую ступень пьедестала почета заняли Рахатбек кызы Мунара (50 кг) и Кымбат Нуржанова (70 кг).

Всего на обоих турнирах выступили 63 представителя КР.