Матч четвертого тура Кубка АФК по футболу проиграл и «Дордой»

Матч четвертого тура Кубка АФК по футболу проиграл и бишкекский «Дордой». Об этом сообщает официальный сайт АФК.

По его данным, в городе Балканабаде (Туркменистан) завершился поединок четвертого тура группового этапа в группе D. Местный «Алтын Асыр» принимал «Дордой» и взял верх со счетом 3:0. Все три мяча хозяева забили в первом тайме. На 14-й минуте отличился Алтымурат Аннадурдыев. На 17-й минуте с пенальти забил Арсланмурат Аманов. На 33-й минуте «Дордой» остался в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля удален Курсанбек Шератов. На 35-й минуте в ворота «Дордоя» назначили еще один 11-метровый, и Арсланмурат Аманов вновь был точен.

Напомним, сегодня свой поединок в этой же группе уступил ошский «Алай». После четырех туров «Алтын Асыр» и таджикский «Истиклол», набрав по 10 очков из 12 возможных, лидируют в группе. «Дордой» (3 очка) идет третьим, а «Алай» (0) — четвертым. Таким образом, оба наших клуба потеряли даже теоретический шанс на выход в плей-офф, и последние два тура группового этапа превратились для них в формальность. Пятый тур намечен на 17 мая: «Дордой» в Бишкеке примет «Истиклол», а «Алай» отправится в гости к «Алтын Асыру».