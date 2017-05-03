Ошский «Алай» проиграл с крупным счетом в четвертом туре Кубка АФК по футболу. Об этом сообщает официальный сайт АФК.

По его данным, сегодня проходят поединки четвертого тура группового этапа в группе D. В Оше «Алай» принимал таджикский «Истиклол». В первом тайме гости забили дважды — Манучехр Джалилов оформил дубль (32-я и 39-я минуты). На 78-й минуте Дилшод Васиев с пенальти забил третий гол «Истиклола», а на 82-й — четвертый. За две минуты до конца встречи игрок «Алая» Одилжон Абдурахманов забил гол престижа. Итог — 4:1 в пользу «Истиклола».

После четырех туров на счету «Алая» ноль очков, он идет на последнем месте в турнирной таблице. В эти минуты бишкекский «Дордой» проводит в гостях свой матч четвертого тура. Ему противостоит туркменский «Алтын Асыр».