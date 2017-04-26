Игрок сборной по волейболу: Приехала из Германии ради выступления за Кыргызстан

Анастасия Ильтнер (Щелокова) — лучшая волейболистка Кыргызстана 2012 и 2015 годов. В конце 2015-го она переехала жить в Германию. Но связь с Родиной не прервала. Недавно вернулась в Бишкек ради выступления за Кыргызстан на крупных международных соревнованиях. О том, как складывалась ее карьера до переезда в Европу, чем она занимается сейчас и чего ждет от предстоящих состязаний, спортсменка рассказала ИА «24.kg».

С 12 по 22 мая в Баку пройдут Исламские игры солидарности. Кыргызстан представит солидная команда, в том числе взрослая женская волейбольная сборная, для которой это будет первый официальный турнир в истории.

Лучшие из лучших

— Давно увлеклись волейболом?

— В 2004-м — в 12 лет, последовав примеру занимавшейся им двоюродной сестры. Пришла в секцию в школе № 62. Первый тренер — Елена Морозова. Также занималась у Лилии Синусовой и Марата Сейтказиева. В 2009-м в столице открылся клуб «Салам-Алик», и я стала за него выступать. Семь раз подряд (в 2009–2015 годах) в его составе стала чемпионкой страны.

— На международных турнирах выступали?

— Весной 2012-го на чемпионате Азии среди студенческих команд, проходившем в Монголии, наша сборная заняла четвертое место. Летом того же года в дуэте с Ольгой Ханиной выступили на турнире по пляжному волейболу на Азиатских играх в Китае. Через три года вместе с Наилей Алиевой показали неплохой результат на Moscow Games в России. Не раз выигрывала Иссык-Кульские игры.

Фото из архива А.Айсаходжиева. А.Ильтнер (Щелокова) - четвертая слева - на Иссык-Кульских играх-2013

— За счет чего «Салам-Алику» столько лет удается побеждать в чемпионате Кыргызстана?

— В клубе собраны самые перспективные игроки, классный наставник. Очень важна поддержка президента федерации Эльмурзы Сатыбалдиева. Без него этих успехов, наверное, не было бы.

На связи

— Почему покинули Кыргызстан?

— Муж решил перебраться в Германию. Живем в Нюрнберге, но гражданство у меня по-прежнему кыргызское. Волейбол — мое любимое дело, и я постаралась сразу найти команду, где могла бы играть. Ею стала VFLNurnberg, выступающая в третьей немецкой лиге (всего их в Германии 11–12). Сейчас сезон там уже завершился.

— Чем-то помимо волейбола занимаетесь?

— Изучаю немецкий язык — он довольно трудный. Обживаюсь на новом месте. Другая страна, другая жизнь, другие люди. Приспособиться не так-то просто. Хотя русскоязычного населения там много — в основном те, кто эмигрировал в 1990-е из России, Казахстана и Украины. Еще много выходцев из Турции… Дальше, наверное, буду получать образование или подтверждать свой здешний диплом. По профессии я юрист — в 2015 году окончила КРСУ.

Фото из архива А.Ильтнер (Щелоковой). На Кубке «Сольвейг Спорт», 2015 год

— Уровень игроков в Германии хороший?

— Да. Первым бросилось в глаза то, что европейки выше ростом, чем наши девушки. Но в плане мастерства кыргызстанки немецким волейболисткам не уступают.

— У вас какой рост?

— Почти 180 сантиметров — пошла в папу. Он высокий ( 196 см ), в школьные годы играл в баскетбол.

— Следите за отечественным волейболом, живя в Германии?

— Постоянно на связи с тренером, читаю новостные сайты, в том числе ИА «24.kg». Впечатление, будто бы и не уезжала.

— Как восприняли недавние успехи мужской сборной Кыргызстана?

— Ребята — большие молодцы. Доказали, что все усилия были не зря. Подняли наш волейбол на новый уровень!

— У вас есть знакомые в мужской сборной?

— Мы часто ездили вместе на сборы и соревнования, и у нас сложились хорошие отношения. Всегда было так: играют мальчишки — мы приходим за них болеть, играем мы — они поддерживают нас.

Волейбольная семья

— Муж вас со спокойной душой сюда отпустил?

— Да, ведь он знает, что значит для меня волейбол. Тем более он и сам в прошлом волейболист. У нас спортивная семья!

Фото из архива А.Ильтнер (Щелоковой).. В Германии, 2016 год

— Успели соскучиться по своей команде?

— Конечно. Десять лет тренировалась в школе № 62 и в основном с одними и теми же. Всех девчонок знаю. У нас всегда были дружный коллектив и взаимопонимание. И с тренером Абдухамидом Айсаходжиевым, возглавляющим «Салам-Алик» и сборную, контакт хороший. Он нам много дал в свое время и продолжает в нас вкладывать.

— Он у вас строгий?

— Да, но разногласий с ним не возникает. Мы с ним на одной волне, всегда можем найти общий язык и договориться. В какие-то моменты он гнет свою линию и может прикрикнуть. Но только за дело.

— Как вас встретили партнеры по команде?

— Я только приехала, и мы еще не виделись. Жду встречи с большим нетерпением! А вообще в Бишкеке у меня остались родители. Прошлым летом приезжала сюда на каникулы и ходила в родной зал на тренировки.

Настрой на победу

— Чего ждете от Исламских игр?

— Есть волнение, ведь это первый зарубежный выезд за долгое время. Соперники — Азербайджан, Турция, Таджикистан и Камерун — у нас крепкие, но будем настраиваться на победу.

Фото из архива А.Ильтнер (Щелоковой). На соревнованиях Moscow Games в России, 2015 г.

— Долго выступать планируете?

— Всю жизнь. Дай бог, чтобы не было травм.

— У нас спортсменки обычно выступают до беременности, а потом карьеру завершают…

— Можно взять перерыв на пару лет, пока детки не подрастут, а затем вернуться на площадку.

— Что мотивирует вас продолжать играть?

— Отдала волейболу полжизни, и это для меня уже больше, чем хобби. Хочется развиваться и достигать новых высот. Здорово, когда есть возможность ездить на международные соревнования. В этот раз, получив приглашение в сборную, с радостью его приняла. Сразу появилась мотивация тренироваться с удвоенной энергией. Пригласят еще, и будет возможность — обязательно приеду! Было бы лучше, если бы наша команда чаще выезжала на заграничные турниры. Опыт и мастерство быстрее всего растут именно на них.