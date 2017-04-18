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Спорт

«Алай» проиграл матч третьего тура Кубка АФК по футболу

Ошский «Алай» сегодня проиграл таджикскому «Истиклолу» на Кубке АФК по футболу.

Поединок третьего тура группового этапа в группе D прошел в городе Душанбе. В добавленное к первому тайму время игрок «Истиклола» Нуриддин Давронов ударом с пенальти вывел свою команду вперед. На 59-й минуте лучший бомбардир «Алая» Алиа Силла сравнял счет. Однако через девять минут хозяева усилиями Давида Мавутора вновь вышли вперед. На 89-й минуте Дилшод Васиев установил окончательный счет — 3:1 в пользу «Истиклола».

Напомним, ранее свой матч третьего тура в этой же группе проиграл бишкекский «Дордой». После трех туров «Истиклол» и туркменский «Алтын Асыр», набрав по семь очков, лидируют в турнирной таблице. «Дордой» (три очка) идет третьим, а «Алай» (0) — четвертым. Следующий тур намечен на 3 мая. «Алай» в Оше примет «Истиклол», а «Дордой» отправится в гости к «Алтын Асыру».
Ссылка: https://24.kg/sport/49845/
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