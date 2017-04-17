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Спорт

Кыргызстанки заняли первое место на международном турнире по стритболу

Кыргызстанки заняли первое место на международном турнире Above the Rim Vol.1 по баскетболу 3×3 (стритболу). Об этом сообщает сайт 3×3planet.com.

По его данным, соревнования прошли 15 и 16 апреля в городе Алматы (Казахстан). Медали разыгрывались в двух возрастных группах: 14–18 и старше 18 лет. В младшей категории за победу боролись шесть команд из трех стран. На групповом этапе сборная Кыргызстана победила команды AMU (РК) — 13:12, Infernal Flame (Россия) — 21:3 и «Спортики» (РК) — 21:0. В матче за «золото» кыргызстанки вновь одолели AMU — 21:9.

В старшей группе участвовали 10 команд из пяти стран. На предварительном этапе сборная КР уступила командам Ирана — 14:21 и Узбекистана — 13:17 и победила коллективы LaVa (РК) — 13:9 и ЕА (РК) — 18:14. В плей-офф кыргызстанки не вышли, заняв в итоговом протоколе пятое место.
Ссылка: https://24.kg/sport/49645/
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