Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов

Фото из интернета . Мяч со знаменитого финала чемпионата мира по футболу

На аукцион Heritage выставили мяч Adidas Azteca, которым играли во втором тайме матча четвертьфинала ЧМ-1986 между Аргентиной и Англией. Именно им Диего Марадона сначала забил рукой, а через 4 минуты обыграл половину английской сборной и оформил «гол столетия», пишут зарубежные СМИ.

Как отмечается, почти за 40 лет мяч заметно сдулся и потерял форму, но дешевле от этого не стал.

Торги начнутся с 2,5 миллиона долларов, а выручить за лот рассчитывают до 10 миллионов.

В 2022 году мяч продали за 2,37 миллиона долларов, то есть теперь цена может вырасти более чем в четыре раза. Если покупатель найдется, сдутый мяч окажется дороже футболки Диего Марадоны из того же матча, ушедшей за 9,2 миллиона долларов.