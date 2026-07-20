FIFA по итогам ЧМ-2026 заработала рекордные 15 миллиардов долларов. Об этом сообщается в отчете на сайте Международной федерации футбола.

Фото иллюстративное. Чемпионат мира по футболу — 2026 завершен

Указано, что доходы организации за четырехлетний цикл (2023-2026) превысили 15 миллиардов долларов, при этом за предыдущий цикл (2019-2022) она заработала 7,57 миллиарда долларов.

По мнению главы FIFA Джанни Инфантино, нынешний чемпионат «открыл новые возможности» для инвестиций в игру, и организация намерена «раскрыть коммерческий потенциал и возможности, которыми обладает FIFA», для дальнейшего глобального развития футбола.

Ключевым фактором роста выручки стали продажи билетов на матчи, включая их перепродажу. FIFA получает комиссию — по 15 процентов — и с покупателя, и с продавца.

Еще один важный источник дохода — услуги в сфере гостеприимства. Именно эти две статьи позволили итоговой выручке значительно превысить запланированные показатели.

На фоне коммерческого успеха чемпионата снова встал вопрос о дальнейшем увеличении числа участников: в этот раз их было 48, но в федерации рассматривается возможность их повышения до 64.