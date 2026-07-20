19:24
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Спорт

FIFA по итогам ЧМ-2026 заработала рекордные 15 миллиардов долларов

FIFA по итогам ЧМ-2026 заработала рекордные 15 миллиардов долларов. Об этом сообщается в отчете на сайте Международной федерации футбола.

иллюстративное
Фото иллюстративное. Чемпионат мира по футболу — 2026 завершен

Указано, что доходы организации за четырехлетний цикл (2023-2026) превысили 15 миллиардов долларов, при этом за предыдущий цикл (2019-2022) она заработала 7,57 миллиарда долларов.

По мнению главы FIFA Джанни Инфантино, нынешний чемпионат «открыл новые возможности» для инвестиций в игру, и организация намерена «раскрыть коммерческий потенциал и возможности, которыми обладает FIFA», для дальнейшего глобального развития футбола.

Ключевым фактором роста выручки стали продажи билетов на матчи, включая их перепродажу. FIFA получает комиссию — по 15 процентов — и с покупателя, и с продавца.

Еще один важный источник дохода — услуги в сфере гостеприимства. Именно эти две статьи позволили итоговой выручке значительно превысить запланированные показатели.

На фоне коммерческого успеха чемпионата снова встал вопрос о дальнейшем увеличении числа участников: в этот раз их было 48, но в федерации рассматривается возможность их повышения до 64.
Ссылка: https://24.kg/sport/382192/
просмотров: 2452
Версия для печати
Материалы по теме
ФИФА представила символическую сборную чемпионата мира 2026 года
Агрессия. FIFA расследует поведение сборной Аргентины после финала ЧМ-2026
ЧМ-2026. Трамп посетит финал мундиаля и вместе с главой ФИФА вручит трофей
Увеличение числа участников чемпионата мира по футболу до 64 рассматривает ФИФА
ЧМ-2026. Египет направил жалобу в ФИФА по поводу судейства на матче с Аргентиной
ЧМ-2026. Отмена красной карточки не помогла: Бельгия разгромила США в 1/8 финала
ЧМ-2026. ФИФА беспрецедентно отменила красную карточку после звонка Трампа
Минтранс будет получать до 10 процентов доходов своих предприятий
ЧМ-2026. Впервые в истории футболиста удалили с поля за прикрытый рукой рот
Соцфонд заработал 3 миллиарда сомов от инвестирования пенсионных средств
Популярные новости
ФИФА представила символическую сборную чемпионата мира 2026 года ФИФА представила символическую сборную чемпионата мира 2026 года
Офицер Погранслужбы Кыргызстана установил мировой рекорд в&nbsp;гонках FPV-дронов Офицер Погранслужбы Кыргызстана установил мировой рекорд в гонках FPV-дронов
Агрессия. FIFA расследует поведение сборной Аргентины после финала ЧМ-2026 Агрессия. FIFA расследует поведение сборной Аргентины после финала ЧМ-2026
ЧМ-2034. В&nbsp;Саудовской Аравии построят первый в&nbsp;мире подвесной стадион ЧМ-2034. В Саудовской Аравии построят первый в мире подвесной стадион
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
19:23
Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест ежемесячно Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест...
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов