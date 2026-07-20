Церемония закрытия ЧМ-2026 прошла на стадионе в Ист-Ратерфорде

Шоу, посвященное завершению чемпионата мира по футболу, прошло на стадионе MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде, примерно в 8 километрах от Нью-Йорка, за полтора часа до старта финального матча между сборными Испании и Аргентины. Заполнившие стадион зрители увидели фейерверки, танцы и выступления популярных артистов.



На поле вышел актер Том Круз и произнес короткую речь.

«48 государств, 3 страны-хозяйки, увидели могущественность и грандиозность, в каждом уголке мира разделили моменты радости, надежды, никогда не забудем турнир, — сказал он. — Футбол говорит на понятном языке, это та сила, которая сплачивает людей, соперники становятся друзьями, футбол напоминает об общих ценностях. Эта история принадлежит всем нам».

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А обладательница премии «Грэмми» Дженнифер Хадсон исполнила гимн США.

Американский президент Дональд Трамп прибыл на стадион на вертолете незадолго до начала игры. Шоу также возобновилось в перерыве финального матча.

За два дня до финала ЧМ-2026 последние 26 билетов на него продавались на сайте FIFA по ценам от 17 тысяч 995 до 32 тысяч 970 долларов. Стоимость VIP-билета доходила до 57 тысяч 500 долларов, сообщали СМИ.

После церемонии закрытия мундиаля начался традиционный этап для футболистов — команды вышли на поле для разминки. После короткого перерыва состоялась вторая часть церемонии закрытия чемпионата мира.

Напомним, в финальном матче сборная Испании в экстра-тайме забила единственный мяч в матче и завоевала титул сильнейших. Герой матча — вышедший на замену полузащитник Ферран Торрес, забивший единственный, но победный гол на 106-й минуте.