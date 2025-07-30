Чемпионат мира по борьбе (U-17). Два кыргызстанца вышли в финал

В Греции проходит юношеский чемпионат мира по спортивной борьбе. Об этом сообщается на сайте UWW.

Кыргызстанец Нуркерим Кумарбеков в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 45 килограммов обыграл соперников из Турции, Украины, Азербайджана. В финальной схватке Нуркерим Кумарбеков будет бороться против представителя Казахстана Жанажола Куанышбека.

Еще один представитель КР Амангелди Ысакбаев в весовой категории до 60 килограммов победил спортсменов из Армении, Мексики, Германии, Украины. В финале его ждет Али Назаров из Азербайджана.

Илсам Курбанов в весе до 51 килограмма победил иранца и грека, но в полуфинале уступил представителю Азербайджана. Он проведет схватку за третье место.

Встречи за медали состоятся сегодня вечером.

Накануне в весовой категории до 55 килограммов Алхам Абдирасулов завоевал золотую медаль, а Нурислам Осконбаев (до 80 килограммов) — бронзовую.

Чемпионат мира по борьбе завершится 3 августа.