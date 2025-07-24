Лига чемпионов АФК. Расписание игр футболисток из Кыргызстана

С 25 по 31 августа в городе Малакка (Малайзия) кыргызстанский футбольный клуб «СДЮШОР СИ – Азиягол» примет участие в матчах предварительного раунда Лиги чемпионов АФК сезона 2025/2026. Расписание игр появилось на странице Ассоциации женского футбола Кыргызской Республики в Facebook.

По итогам жеребьевки команда распределена в группу С, где ее соперниками стали клубы «Келана Юнайтед» (Малайзия), «Этихад Клаб» (Иордания) и «Лион Сити Сейлорс» (Сингапур).

Фото Ассоциация женского футбола. Расписание игр

В отборе примут участие 19 клубов, разделенных на пять групп, победители которых получат право выхода в основной групповой этап турнира, который состоится осенью 2025 года.

Напомним, участие клуба «СДЮШОР СИ – Азиягол» в женской Лиге чемпионов АФК является историческим, так как команда впервые представит КР на таком уровне.