Кыргызстанки впервые примут участие в женской лиге чемпионов АФК

Кыргызстанки впервые примут участие в женской лиге чемпионов Азиатской футбольной конфедерации. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

Уточняется, что в сезоне 2025/2026 команда Кыргызстана впервые в истории будет участвовать в международном турнире AFC Women’s Champions League.

По итогам национального чемпионата 2024 года право представлять Кыргызстан на международной арене получила команда «СДЮШОР СИ — Азиягол», ставшая чемпионом страны.

Свое выступление клуб начнет с предварительного этапа, который пройдет в августе. Он состоит из одного круга. В нем примут участие 19 клубов, разделенных на пять групп. Игры пройдут в централизованном формате. Победители получат путевки в групповую стадию, которая состоится в октябре.

Соперники кыргызстанского клуба станут известны 3 июля по итогам официальной жеребьевки. В этот же день будет опубликовано расписание матчей.

Согласно клубному рейтингу АФК, «СДЮШОР СИ — Азиягол» попал в четвертую корзину, наряду с клубами: