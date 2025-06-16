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Спорт

Кыргызстанки впервые примут участие в женской лиге чемпионов АФК

Кыргызстанки впервые примут участие в женской лиге чемпионов Азиатской футбольной конфедерации. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

Уточняется, что в сезоне 2025/2026 команда Кыргызстана впервые в истории будет участвовать в международном турнире AFC Women’s Champions League.

По итогам национального чемпионата 2024 года право представлять Кыргызстан на международной арене получила команда «СДЮШОР СИ — Азиягол», ставшая чемпионом страны.

Свое выступление клуб начнет с предварительного этапа, который пройдет в августе. Он состоит из одного круга. В нем примут участие 19 клубов, разделенных на пять групп. Игры пройдут в централизованном формате. Победители получат путевки в групповую стадию, которая состоится в октябре.

Соперники кыргызстанского клуба станут известны 3 июля по итогам официальной жеребьевки. В этот же день будет опубликовано расписание матчей.

Согласно клубному рейтингу АФК, «СДЮШОР СИ — Азиягол» попал в четвертую корзину, наряду с клубами:

  • Khovd Western FC (Монголия),
  • Al Nassr Club (Саудовская Аравия),
  • RTC FC (Бутан).
Ссылка: https://24.kg/sport/332849/
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