Лига чемпионов CAVA. Клуб из Кыргызстана проиграл команде из Казахстана

Клуб «Бишкек» проиграл команде «Жайык» из Казахстана в Лиге чемпионов Центральноазиатской волейбольной ассоциации. Об этом сообщает CAVA в соцсетях.

В пятом туре кыргызстанский клуб проиграл со счетом 0:3.

Ранее отечественный клуб одержал победы над Club HDC, Sri Lanka Ports Authority, Help Nepal и Dhivehi Sifainge. Пока «Бишкек» занимает второе место, но еще не все соперники сыграли свои матчи.

Турнир проходит 17-23 июля в Мале (Мальдивы) при участии клубов из Кыргызстана, Казахстана, Непала, Мальдивских островов и Шри-Ланки.

Согласно регламенту, команды сыграют друг с другом в один круг. Занявшие первое и второе места сыграют в финале.