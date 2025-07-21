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Общество

Лига чемпионов CAVA. Клуб из Кыргызстана обыграл команду Мальдивских островов

Клуб «Бишкек» обыграл команду Dhivehi Sifainge в Лиге чемпионов Центральноазиатской волейбольной ассоциации. Об этом сообщает CAVA в соцсетях.

В четвертом туре кыргызстанский клуб победил со счетом 3:0.

Ранее кыргызстанский клуб одержал победы над Club HDC, Sri Lanka Ports Authority и Help Nepal.

«Бишкек» 22 июля сыграет против клуба «Жайык» из Казахстана.

Турнир проходит 17-23 июля в городе Мале (Мальдивы) при участии клубов из Кыргызстана, Казахстана, Непала, Мальдивских островов и Шри-Ланки.

Согласно регламенту, команды сыграют друг с другом в один круг. Занявшие первое и второе места сыграют в финале.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337019/
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