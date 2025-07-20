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Спорт

Всемирная универсиада. Кыргызский таэквондист Нурхан Самидинов завоевал бронзу

Таэквондист из Кыргызстана Нурхан Самидинов завоевал бронзовую медаль на Всемирной летней универсиаде. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В весовой категории до 54 килограммов, где заявлено было 30 таэквондистов, он обыграл спортсменов из Австралии, Японии и Египта. В полуфинале он уступил сопернику из США Йонсоку Итану Гану.

Напомним, пловец из Кыргызстана Денис Петрашов выиграл золотую медаль Всемирной летней универсиады в Германии. 

Летняя универсиада проходит 16-27 июля в городе Рейн-Рур. На универсиаде наша сборная представлена в плавании, таэквондо, дзюдо, легкой атлетике и настольном теннисе.
Ссылка: https://24.kg/sport/336875/
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