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Спорт

Ждем побед! Сборная Кыргызстана отправляется на Всемирную летнюю универсиаду

Руководство Государственного агентства по физкультуре и спорту вручило государственный флаг Кыргызстана сборной страны, которая отправляется на Всемирную летнюю универсиаду в Германии.

Заместитель директора ведомства Самат Токтоналиев передал стяг капитану сборной, дзюдоисту Анарбеку Ишенбаеву. Он также пожелал спортсменам успехов на предстоящих соревнованиях.

На универсиаде наша сборная будет представлена в плавании, таэквондо, дзюдо, легкой атлетике и настольном теннисе.

Летняя универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года в городе Рейн-Рур.
Ссылка: https://24.kg/sport/336058/
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