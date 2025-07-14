Ждем побед! Сборная Кыргызстана отправляется на Всемирную летнюю универсиаду

Руководство Государственного агентства по физкультуре и спорту вручило государственный флаг Кыргызстана сборной страны, которая отправляется на Всемирную летнюю универсиаду в Германии.

Заместитель директора ведомства Самат Токтоналиев передал стяг капитану сборной, дзюдоисту Анарбеку Ишенбаеву. Он также пожелал спортсменам успехов на предстоящих соревнованиях.

На универсиаде наша сборная будет представлена в плавании, таэквондо, дзюдо, легкой атлетике и настольном теннисе.

Летняя универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года в городе Рейн-Рур.