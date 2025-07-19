Лига чемпионов CAVA. Клуб из Кыргызстана обыграл команду из Непала

Клуб «Бишкек» обыграл команду Help Nepal в Лиге чемпионов Центральноазиатской волейбольной ассоциации. Об этом сообщает CAVA в соцсетях.

В третьем туре кыргызстанский клуб победил со счетом 3:2.

Ранее кыргызстанский клуб одержал победы над Club HDC и Sri Lanka Ports Authority.

Матчи четвертого тура состоятся 21 июля.

Турнир проходит 17-23 июля в городе Мале (Мальдивы) при участии клубов из Кыргызстана, Казахстана, Непала, Мальдивских островов и Шри-Ланки.

Согласно регламенту, команды сыграют друг с другом в один круг. Занявшие первое и второе места сыграют в финале.