18:18
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Спорт

Лига чемпионов CAVA. Клуб из Кыргызстана обыграл команду из Непала

Клуб «Бишкек» обыграл команду Help Nepal в Лиге чемпионов Центральноазиатской волейбольной ассоциации. Об этом сообщает CAVA в соцсетях.

В третьем туре кыргызстанский клуб победил со счетом 3:2.

Ранее кыргызстанский клуб одержал победы над Club HDC и Sri Lanka Ports Authority.

Матчи четвертого тура состоятся 21 июля. 

Турнир проходит 17-23 июля в городе Мале (Мальдивы) при участии клубов из Кыргызстана, Казахстана, Непала, Мальдивских островов и Шри-Ланки.

Согласно регламенту, команды сыграют друг с другом в один круг. Занявшие первое и второе места сыграют в финале.
Ссылка: https://24.kg/sport/336849/
просмотров: 69
Версия для печати
Материалы по теме
Лига чемпионов CAVA. Клуб из Кыргызстана обыграл команду из Шри-Ланки
Лига чемпионов CAVA. Клуб из Кыргызстана обыграл команду Мальдивских островов
Волейбольная команда из Кыргызстана примет участие в Лиге чемпионов CAVA
Сборная Кыргызстана по волейболу завоевала золото на чемпионате CAVA в Ташкенте
Сборная Кыргызстана по волейболу обыграла Туркменистан
Сборная Кыргызстана по волейболу обыграла Узбекистан
CAVA (U 20). Волейболистки Кыргызстана завоевали золото, не проиграв ни матча
CAVA (U 20). Волейболистки Кыргызстана вышли в финал турнира
CAVA (U 20). Волейболистки Кыргызстана вышли в плей-офф с первого места
CAVA (U 20). Женская сборная Кыргызстана по волейболу обыграла Таджикистан
Популярные новости
Всемирная универсиада. Пловец из&nbsp;Кыргызстана Денис Петрашов выиграл золото Всемирная универсиада. Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов выиграл золото
UFC представил официальный постер турнира Казахстан&nbsp;&mdash; Кыргызстан UFC представил официальный постер турнира Казахстан — Кыргызстан
Кыргызстан среди претендентов на&nbsp;проведение чемпионата мира по&nbsp;борьбе (U-23) Кыргызстан среди претендентов на проведение чемпионата мира по борьбе (U-23)
КФС опроверг информацию о&nbsp;покупке акций словацкого клуба Камчыбеком Ташиевым КФС опроверг информацию о покупке акций словацкого клуба Камчыбеком Ташиевым
Бизнес
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
19 июля, суббота
18:10
Лига чемпионов CAVA. Клуб из Кыргызстана обыграл команду из Непала Лига чемпионов CAVA. Клуб из Кыргызстана обыграл команд...
18:02
В Польше изъяли книгу «Дебил. Изучение случая», посвященную президенту страны
17:30
В Бишкеке состоится выставка художника из Чехии Томаша Стары
17:02
Статус уполномоченных по вопросам предупреждения коррупции в КР хотят повысить
16:43
Вода не везде отвечает нормам. Санврачи о ситуации в Сары-Челекском айыл аймаке