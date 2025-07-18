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Спорт

Лига чемпионов CAVA. Клуб из Кыргызстана обыграл команду Мальдивских островов

Клуб «Бишкек» обыграл команду Club HDC Мальдивских островов в Лиге чемпионов Центральноазиатской волейбольной ассоциации. Об этом сообщает CAVA в соцсетях.

В первом туре кыргызстанский клуб одержал победу со счетом 3:0.

Сегодня во втором туре «Бишкек» сыграет против команды из Непала.

Турнир проходит 17-23 июля в городе Мале (Мальдивы) при участии клубов из Кыргызстана, Казахстана, Непала, Мальдивских островов и Шри-Ланки.

Согласно регламенту, команды сыграют друг с другом в один круг. Занявшие первое и второе места сыграют в финале.
Ссылка: https://24.kg/sport/336729/
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